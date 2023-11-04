Все о Раках, Львах и Девах - что приготовила им жизнь, обо что споткнутся

Раки

Раки успешные люди. Им свойственна осторожность, они никогда не идут на неоправданный риск. И к советам прислушиваются крайне редко. Раки не боятся ответственности, так как почти не совершают ошибки. В этом им помогают их интеллектуальные способности. Жизнь Раков переменчива. До 30 лет она полна разочарований и конфронтаций.

В семейной жизни их также не всегда ждет успех. Раки очень ярко проявляют свои эмоции, и это настораживает их партнеров. Поэтому им нужно учиться контролировать свой темперамент. В зрелом возрасте судьба наградит Раков. Они достигнут достойного положения в обществе и неплохого состояния. Излишняя подозрительность иной раз мешает им доверять близким. Раки – семейные люди, им лучше быть замужними и женатыми, чем одинокими. Они ищут эмоциональную любовь и будут верными до конца своей жизни.

Львы

Львы – целеустремленные люди. Зачастую устраивают из своего дома еще один рабочий кабинет. Львы доверчивы и честны, но подвержены чужому влиянию. Несмотря на ошибки, продолжают карабкаться вверх, не прощая предательство. Львы обожают красивую жизнь, дорогие и качественные вещи. Также любят спорить и считают, что их мнение в априори правильное. Большой недостаток Львов – это гордость. Она застилает им глаза перед очевидными вещами.

Судьба одарила Львов, их можно назвать везунчиками и любимцами фортуны. Но даже если они не одарены какими-либо талантами, все равно достигают любых вершин благодаря упорству и труду. Львам стоит помнить, что природа их щедро одарила и нельзя этим не пользоваться. Их семейная жизнь зависит от установок. Они создают себе идеальный образ и стараются найти его. Львы никогда не возвращаются в прошлые отношения, они вновь дают волю своему воображению.

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Девы

Девы – это люди эстетики и таланта. Они избирательны в общении и имеют хороший вкус. Реалисты, всегда смотрят правде в глаза, чего требуют и от окружающих. Девы очень чувствительны и избегают злых и импульсивных людей. Часто они нуждаются в перезагрузке и любят побыть одни. Меркурий управляет этим знаком, и наделяет его множеством способностей.

Девы преуспевают в любом деле. Главное для них стать профессионалом. Терпение – одно из лучших их качеств. В то же время девы основательные критики, причем болезненно реагируют на замечания в свой адрес. Им не хватает интуиции, и весь окружающий их мир подвергается анализу. В результате Девы могут увязнуть в мелочах, не увидев самого главного.

Судьба готовит им стабильное и неуязвимое положение, но сначала нужно много трудиться. Возраст гармонии и счастья Дев начинается довольно поздно, ближе к 40 годам. До этого времени жизниь будет представлять увлекательный аттракцион со взлетами и падениями.