Полное руководство по Овнам, Тельцам и Близнецам - характеры, судьба, сильные и слабые стороны

Овны

Овен – это огненный знак, что делает его активным и энергичным. Такие люди постоянно стремятся к достижению своих целей. В то же время овны очень импульсивные и принимают рискованные решения. Представители этого знака всегда оставляют яркое впечатление о себе, так как являются лидерами и обладают мощной харизмой.

Овны отличаются верностью к своему партнеру, но только если видят такую же преданность. Это его сильные стороны, однако, есть и противоположные. Овны обожают быть в центре внимания. Стоит только кому-то вытеснить его с этого почетного места, как он начинает переживать и принимать все близко к сердцу. Также он не выдерживает критику, особенно публичную. Овны любят свободу, и в другой ситуации у него возникает чувство угнетенности.

Судьба у Овнов складывается удачно, но путь тернист: много перемен, проблемных ситуаций и эмоциональных качелей. Молодость проносится в буре событий, случайных знакомств и ярких красках. В зрелом возрасте жизнь Овнов стабилизируется. Они забывают о своих прошлых неудачах и концентрируются на будущем успехе.

Единственным препятствием может стать их спонтанность: им трудно сосредоточится на одном, из-за этого часто начатое дело не доводится до конца. Овен все равно идет напролом, пока не наткнется на серьезное препятствие. Для решения представители этого знака применят совою интуицию и выберут дело по душе. Это станет лучшим их решением. Так овны расширят свое сознание, станут мудрыми и научатся контролировать свои эмоции.

Тельцы

Тельцы весьма трудолюбивы. Им важно выбрать свой способ самовыражения, чтобы выйти из пассивного образа жизни и начать охотиться за возможностями. Телец очень общительный знак, часто выбирает профессию в сфере искусств или финансов, там, где можно неспешно наслаждаться жизнью.

Сильная сторона Тельцов – это их безразмерное терпение. Чтобы вывести их из себя нужно очень постараться, но если это сделать, то лучше бежать. Также Тельцы весьма великодушны и не будут держать зла на кого-либо. Они стараются из всего получить выгоду. Поэтому у Тельцов никогда нет проблем с деньгами. Как говорится, они любят деньги, а деньги любят их. В то же время, Тельцы ленивы. Если у них появится часок другой, то проведут его они в свое удовольствие, не работая. Также Тельцы не любят перемен. Они настолько упрямы, что в итоге это может испортить жизнь не только им, но и близким.

Судьба у Тельцов непростая. В молодости их ждет много потерь и всяческих препятствий. Но этот период заканчивается и во второй половине жизни Тельцов ждет только благоденствие. Эти практичные люди продумывают все наперед и движутся к своим целям. Они получают все, к чему стремились. Таким образом, терпение и труд тельцов приносит свои плоды. Все задуманное сбывается, но ценой значительных усилий.

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Близнецы

Близнецы обладают сильным характером. Они коммуникабельны, любопытны и интересные собеседники. Близнецы интеллектуально одарены, изучают языки, могут стать актерами и музыкантами. Они любят быть в центре внимания, с ними никогда не скучно. Из-за их обаяния, им все сходит с рук.

Также Близнецы весьма наблюдательны и изобретательны. Поэтому они с легкостью оперируют фактами и не оставляют возможностей для своих оппонентов. Единственный недостаток Близнецов – это непостоянство и непоседливость. Поэтому они часто меняют работу и не могут усидеть на одном месте. Близнецы часто идут навстречу сложностям, не боятся принимать риски и оказываются в неизвестности. Такой образ жизни только вредит им.

Судьба Близнецов – это череда взлетов и падений. Они постоянно берутся за несколько дел сразу и не могут сконцентрироваться на важном. Так все идет самотеком. Но природа наградила Близнецов многими талантами. Благодаря этому они добиваются потрясающего успеха. Нужно только не спешить и принимать обдуманные решения. Семейная жизнь у Близнецов также нестабильна. Из-за их стремления к новым впечатлениям и ощущениям, этот знак не приспособлен к браку, либо придет к этому со временем.