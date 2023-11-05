Тельцы, Весы и Скорпионы: свалятся огромные деньги с 5 ноября, вот это поворот

Тельцы

Вам хочется, чтобы Ваш партнер читал Ваши мысли, но так не бывает. События дня напомнят вам о том, что нужно говорить и сообщать партнеру о своих потребностях, чтобы вы могли жить в согласии. Итак, хотите ли Вы укрепить романтические отношения или сосредоточиться на любви к себе, настало время начать уверенно заявлять о своих желаниях. И не забывайте, что нужно отдавать преданность другим.

Весы

Вам сейчас необходима встреча с партнером или близкими людьми. Возможно, стоит откровенно поделиться своими проблемами. Смена обстановки или свежее окружение будут стимулировать, но будьте готовы к возможным неприятностям на своем пути.

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Скорпионы

Какое-то юридическое дело или наследство может привести к неожиданному притоку денег. Инвестируйте деньги с умом, избегайте рискованных предприятий и авантюр. Проведите исследование, назначьте встречу с экспертами или посоветуйтесь со своими детьми.