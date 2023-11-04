Овны, Львы и Козероги: медитация и йога очень нужны будут с 4 ноября

Неблагоприятный день в отношении здоровья.

Овны

Овнам настоятельно рекомендуется обратить внимание на роль духовности как средства борьбы со стрессом. Медитация и йога также способствуют укреплению душевных сил. В какой-то мере эти практики восстановят ваше эмоциональное равновесие и позволят вам ясно мыслить, но попытайтесь также отвлечься и развеяться.

Львы

Львам следует избегать слишком острой, а жирной или содержащей большое количество сахара пищи. Если вы будете пить много чистой и полезной жидкости, то, скорее всего, день пройдет без проблем. Вам необходимо дать желудку отдохнуть.

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Козероги

Сегодняшний день может нанести небольшой, но все же ощутимый ущерб Вашему здоровью. Остерегайтесь проблем с пищеварением и будьте особенно избирательны в еде. Ешьте простые блюда и пейте много воды.