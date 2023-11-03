Близнецы, Девы и Стрельцы: поворот на 180 градусов с 3 ноября - вот это да!

Продуктивный день для размышлений и самоанализа.

Близнецы

Ваши взгляды на жизнь снова меняются. События дня побуждают вас углубиться в свои убеждения и изменить внешний мир в соответствии с внутренними переживаниями. Вы можете открыть для себя новые связи, отправиться на поиски приключений или с головой окунуться в новые интересы.

Девы

События последних дней сотрясали основы вашего комфорта и безопасности, однако Вы смогли сориентироваться в этих изменениях и найти способ двигаться дальше. Теперь звезды дают вам столь необходимую свободу и вознаграждают за то, что Вы не сдавались. Сейчас вы заново обретаете ощущение безопасности и восстанавливаете фундамент своей жизни. Уделите время празднованию своего роста и с оптимизмом посмотрите в будущее.

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Стрельцы

В мире нет ничего более ценного и достойного защиты, чем ваше душевное спокойствие. События дня покажут вам, насколько спокойной может стать жизнь, когда вы готовы научитесь отпускать. Доверьтесь своей интуиции и восстановите связь со своим телом. Это поможет вам обрести равновесие и ясность в мыслях и эмоциях.