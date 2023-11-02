Львы, Стрельцы и Водолеи: задержки и драмы со 2 ноября, но что именно

Продуктивный день в отношении финансов.

Львы

Все неудачи, задержки и драмы, которые до сих пор мешали вам заработать, уйдут с вашего пути. Ось затмения Тельца и Скорпиона заставила вас стать внимательными к финансам и потребовала от вас больше инициативы, вследствие чего вы неплохо проявили качестве лидера и вдохновителя для других. Начальство обязательно вознаградит вас за трудолюбие и внимание к деталям, которые вы проявляли.

Стрельцы

Готовы взять передышку? Последние несколько недель были просто сумасшедшими. К счастью, щедрый финансовый бонус и завершение или наоборот, благополучный старт того или иного проекта дает вам прекрасный повод отключиться от мира и уединиться. Помните, что вам нужно накопить силы, чтобы продвинуться еще дальше.

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Водолеи

События последних дней дней позволят вам на этот раз подойти к делу по-другому. Хотя это может показаться непривычным, помните, что вы готовились к этому моменту. Это ваша возможность добиться финансового благополучия и стабильности.