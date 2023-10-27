Какая беда обрушится на Овнов, Раков, Дев и Весов с 1 по 30 ноября: деньги, карьера — на острие

Астролог Алина Лебедева поделилась прогнозом на ноябрь, предупредив некоторые знаки зодиака от случайных ошибок. Именно шестое чувство подскажет им, куда двигаться.
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Овны
Будут красоваться в обществе, демонстрируя свои лучшие качества. Благодаря чему им удастся обзавестись полезными связями и знакомствами. Единственное, чего они должны остерегаться, так это бурной активности в любви. Серьезные разговоры и громкие признания лишь оттолкнут вторую половинку. Зато среди коллег им удастся упрочить свое положение. Этот знак будет пользоваться своим авторитетом.
Раки
Их ждет выматывающая проверка на прочность. Ссоры и сложности будут поджидать и в любовной сфере. Раков поглотит тоска и одиночество. Этому знаку нужно стойко перенести эти испытания. Им следует сосредоточиться на финансовой составляющей, это отвлечет от переживаний.
Девы
Им потребуется железное терпение. Могут возникать мелкие неурядицы, которые подпортят их жизненные планы. Для скрупулезных представителей знака это станет источником сильного стресса. Звезды советуют им заранее позаботиться о финансах, на службе могут возникнуть проблемы. А в любовном плане затишье.
Весы
Проявят свою нерешительность. То, как будут складываться дела в любовном плане и деловом, зависит от активности этого знака зодиака. Звезды советуют им проявить осторожность. Им ни в коем случае не стоит распыляться. Лучше выбрать одно интересующее их направление и усердно работать во благо, будь то семья или выгодный проект.
По материалам 5-tv.ru