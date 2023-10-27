Какая беда обрушится на Овнов, Раков, Дев и Весов с 1 по 30 ноября: деньги, карьера — на острие

Астролог Алина Лебедева поделилась прогнозом на ноябрь, предупредив некоторые знаки зодиака от случайных ошибок. Именно шестое чувство подскажет им, куда двигаться.

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Овны

Будут красоваться в обществе, демонстрируя свои лучшие качества. Благодаря чему им удастся обзавестись полезными связями и знакомствами. Единственное, чего они должны остерегаться, так это бурной активности в любви. Серьезные разговоры и громкие признания лишь оттолкнут вторую половинку. Зато среди коллег им удастся упрочить свое положение. Этот знак будет пользоваться своим авторитетом.

Раки

Их ждет выматывающая проверка на прочность. Ссоры и сложности будут поджидать и в любовной сфере. Раков поглотит тоска и одиночество. Этому знаку нужно стойко перенести эти испытания. Им следует сосредоточиться на финансовой составляющей, это отвлечет от переживаний.