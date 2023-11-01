Тельцы, Девы и Козероги: откроют сердце и найдут то самое с 1 ноября

Благоприятный день в отношении личной жизни.

Тельцы

Последнее время было для вас самым романтичным, но сегодняшний день может положить начало очень интимным отношениям, поскольку вы научитесь открывать свое сердце и быть уязвимыми. Вы преодолеваете свои старые блоки и позволяете всему, что произойдет в будущем, разворачиваться именно так, как это задумано.

Девы

Сегодня вам предстоит выяснить, что именно вас не устраивает в отношениях. Хорошо подумав, вы сможете отказаться от всего, что влечет за собой нестабильность в вашей жизни, и сосредоточить свою энергию в продуктивном русле. Пришло время задавать себе и партнеру сложные вопросы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Козероги

День будет продуктивным и побудит вас к укреплению отношений с близкими. Вы можете почувствовать себя сентиментальными и сосредоточиться на своей семье и любимом человеке. Возможно, вы будете предаваться старые воспоминаниям и дорожить временем, проведенным с близкими людьми.