Овны, Раки и Скорпионы: какие страхи вскроются с 31 октября

Овны

Сегодня вам придется встретиться со своими страхами лицом к лицу. Космос требует, чтобы вы покопались в своем подсознании и поработали над тем, чтобы избавиться от некоторых ограничивающих убеждений. Вы извлекаете уроки из прошлого и используете их в своей дальнейшей жизни.

Раки

Сегодня отличный день для того, чтобы запланировать встречу с людьми, с которыми вы давно не виделись. За последние пару месяцев вы претерпели значительные изменения, а сегодня, благодаря вашим улучшившимся коммуникативным навыкам и трезвому взгляду со стороны у вас будет возможность оценить эти изменения и построить затем планы на будущее.

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Скорпионы

Сегодня у вас могут случиться вспышки экстрасенсорного видения своего будущего, в следствие чего события ближайших дней будут складываться в вашу пользу. Иногда звезды хотят показать нам, что нас ждет, чтобы мы могли спокойно продолжать свой путь.