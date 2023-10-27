Миссия Стрельцов, Козерогов, Водолеев и Рыб с 1 ноября и на остаток месяца: разворот на 180°

Астролог Ирина Душкина поделилась прогнозом с 1 по 30 ноября, оставив предзнаменования некоторым знакам зодиака, назвав их решающую миссию на этот период.

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Стрельцы

Все, что будет их волновать, связано с семьей, родственниками и финансами. Месяц обещает быть позитивным. Успех ждет Стрельцов на службе и в карьерном плане. Они могут рассчитывать на взлет авторитета и популярности. Это сыграет им на руку в материальном эквиваленте. Существенные финансовые поступления ожидаются после 15 ноября. В конце месяца их ждут поездки или путешествия.

Козероги

Ноябрь станет для этого знака периодом возможностей. Те представители знака, которые связаны с финансовой деятельностью, будут на пике успеха. Повышенная утомляемость снизит активность Козерогов после 22 ноября. В приоритете окажется здоровье. Главное — не упустить выгодные предложения о сотрудничестве и партнерстве. В конце месяца этому знаку потребуется более щадящий режим.