Миссия Стрельцов, Козерогов, Водолеев и Рыб с 1 ноября и на остаток месяца: разворот на 180°

Астролог Ирина Душкина поделилась прогнозом с 1 по 30 ноября, оставив предзнаменования некоторым знакам зодиака, назвав их решающую миссию на этот период.
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Стрельцы
Все, что будет их волновать, связано с семьей, родственниками и финансами. Месяц обещает быть позитивным. Успех ждет Стрельцов на службе и в карьерном плане. Они могут рассчитывать на взлет авторитета и популярности. Это сыграет им на руку в материальном эквиваленте. Существенные финансовые поступления ожидаются после 15 ноября. В конце месяца их ждут поездки или путешествия.
Козероги
Ноябрь станет для этого знака периодом возможностей. Те представители знака, которые связаны с финансовой деятельностью, будут на пике успеха. Повышенная утомляемость снизит активность Козерогов после 22 ноября. В приоритете окажется здоровье. Главное — не упустить выгодные предложения о сотрудничестве и партнерстве. В конце месяца этому знаку потребуется более щадящий режим.
Водолеи
Будут чувствовать себя лучше благодаря оптимизму. Водолеи могут рассчитывать на то, что работа, поездки, семья, романтические отношения и встречи с друзьями принесут им удовольствие. Гармоничной атмосфера будет и на службе. Часть получат поощрение и вознаграждение от вышестоящего руководства. Романтическая сторона жизни «оживится» у февральских Водолеев, активно занятых поиском своей второй половинки.
Рыбы
Будут пребывать в противоречивом состоянии. Неясность будет раздражать и мешать принять правильное решение. Рыбы будут прятать свою неуверенность под напускной бодростью. На этом фоне могут обостриться хронические заболевания. В личном плане все также нестабильно, этот знак зодиака ждут эмоциональные качели. Лучшая тактика месяца отстраненная позиция. Это поможет сохранить деловую хватку и финансы в целости.
По материалам marieclaire