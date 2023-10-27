Главные события в жизни Львов, Дев, Весов и Скорпионов — с 1 по 30 ноября: что с деньгами

Астролог Ирина Душкина поделилась прогнозом для некоторых знаков зодиака, назвав их миссию с 1 по 30 ноября. От этого будут зависеть их успех и процветание.

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Львы

Их ждет активный месяц во всех смыслах — в любви, на службе, в делах и переговорах. Также им стоит уделить внимание финансовой стороне. Зарабатывать они будут через поездки, встречи, коммуникацию. В личном плане Львы будут проявлять инициативу, добиваясь своей второй половинки.

Девы

Их ждет успех на службе. В делах им не будет равных. Особенно если они связаны с медициной, услугами и коммерцией. Спорным для Дев станет личная жизнь и здоровье. Отношения со второй половинкой заставят их пойти на несвойственные им действия. Зато в финансовом плане все стабильно. После новолуния этот знак может рассчитывать на улучшение материального положения через бизнес или успешные проекты.