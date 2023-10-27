Главные события в жизни Львов, Дев, Весов и Скорпионов — с 1 по 30 ноября: что с деньгами

Астролог Ирина Душкина поделилась прогнозом для некоторых знаков зодиака, назвав их миссию с 1 по 30 ноября. От этого будут зависеть их успех и процветание.
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Львы
Их ждет активный месяц во всех смыслах — в любви, на службе, в делах и переговорах. Также им стоит уделить внимание финансовой стороне. Зарабатывать они будут через поездки, встречи, коммуникацию. В личном плане Львы будут проявлять инициативу, добиваясь своей второй половинки.
Девы
Их ждет успех на службе. В делах им не будет равных. Особенно если они связаны с медициной, услугами и коммерцией. Спорным для Дев станет личная жизнь и здоровье. Отношения со второй половинкой заставят их пойти на несвойственные им действия. Зато в финансовом плане все стабильно. После новолуния этот знак может рассчитывать на улучшение материального положения через бизнес или успешные проекты.
Весы
Могут рассчитывать на спокойный месяц. В сфере финансов и на службе все стабильно и успешно. Весы могут заработать приличные деньги, если проявят свои сильные стороны. Такие как дипломатичность и смекалка. Романтическая сторона жизни не останется в стороне, предоставив новые шансы и перспективы для улучшения.
Скорпионы
Пройдут важный этап переоценки ценностей и отношения к финансам. Скорпионы получат шанс подняться в материальном плане. Заработки будут стабильными. Те, кто занят в бизнесе, упрочат свое положение и обеспечат себя «подушкой безопасности». Кому-то удастся значительно продвинуться по карьерной лестнице. В сфере отношений представители знака будут склонны делать выбор в пользу стабильности и чувственности, заглушив бурю страстей.
По материалам marieclaire