Тотальное перерождение с 1 ноября: Овны, Тельцы, Близнецы и Раки — деньги, карьера, любовь

Астролог Ирина Душкина поделилась прогнозом на ноябрь, назвав знаки зодиака, которых ждет особая миссия.

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Овны

Могут рассчитывать на позитивный период. Их охватит энергичность и позитив. Овнов ждут хорошие перспективы на службе. Этот знак зодиака будет получать удовольствие от общения с друзьями. В финансовом плане все стабильно, улучшения можно ждать в середине месяца. Также возможны романтические отношения после новолуния. Овнов ждут серьезные перемены, они пересмотрят свои ценности и убеждения. Это скажется на их мировосприятии.

Тельцы

Им следует снизить физическую активность. Первая половина месяца будет благоприятной. На службе Тельцам придется прикладывать больше усилий. Работа будет отнимать все свободное время, которое этот знак тратил на личный досуг. Такие труды будут вознаграждены в материальном плане в виде солидной премии, что позволит им запланировать имущественные приобретения. Переживания доставит и романтическая сфера. Справиться с этим состоянием помогут друзья.