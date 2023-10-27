«День для преодоления»: Василиса Володина предупредила людей 27 октября

Астролог, телеведущая и блогер Василиса Володина в своем прогнозе на последнюю неделю октября сообщила, что период с 23 по 29 число – самый насыщенный за месяц. Обостряются идеологические баталии как в обществе, так и в личном плане.
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Пятница, 27 октября, потребует от каждого человека отваги. Поскольку наступает период преодоления. Володина дала расклад на это время.
«День хорош для преодоления: спорт, бизнес, публичное выступление — любое дело, где требуется отвага.
Почувствовать себя в своей тарелке помогут честность и режим «меньше слов, больше дела», — рассказала эксперт по звездам.