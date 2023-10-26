Что ждет в старости Близнецов, Раков, Львов и Дев: кармическая участь по знаку зодиака

То, какой будет старость, зависит от многих факторов. Здесь и образ жизни, и наследственность, и даже гороскоп имеют большое значение.
Рождение под определенной звездой определяет кармическую участь и судьбу.
Так, Близнецы в старости останутся такими же общительными и дружелюбными людьми. Они всегда смогут найти себе компанию по интересам. Поездки и всевозможные увлекательные занятия — вот из чего будет состоять старость Близнецов.
Раки предпочитают проводить финальные годы жизни в окружении детей и внуков. Если же по какой-то причине Раки останутся на склоне лет одни, они могут впасть в меланхолию и депрессию.
Львы в старости будут непрерывно хвастаться своими жизненными достижениями. Окружающим придется слушать их рассказы, иначе Львы могут смертельно обидеться.
Девы в старости будут жить в соответствии с намеченным графиком. При наличии счастливого брака, жизнь Дев в старости будет насыщенной. Финальные годы станут лучшими в их жизни.
По материалам gurni.ru