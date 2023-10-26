Что ждет в старости Близнецов, Раков, Львов и Дев: кармическая участь по знаку зодиака

То, какой будет старость, зависит от многих факторов. Здесь и образ жизни, и наследственность, и даже гороскоп имеют большое значение.

Рождение под определенной звездой определяет кармическую участь и судьбу.

Так, Близнецы в старости останутся такими же общительными и дружелюбными людьми. Они всегда смогут найти себе компанию по интересам. Поездки и всевозможные увлекательные занятия — вот из чего будет состоять старость Близнецов.

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