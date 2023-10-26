Тайная сила женщин Овнов, Львов, Скорпионов и Рыб — вот почему им так везет в любви

Астрологи назвали женщин по знаку зодиака, которые обладают тайной силой и особенной энергетикой. Она делает их желанной в глазах мужчин, привлекая к ним сильный пол.
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Овны самые дерзкие. Такие женщины воспринимают это как комплимент. Им нравится проявлять свой независимый характер. Самооценка такой женщины будет расти день ото дня, если о ней будут шептаться посторонние. Косые взгляды женщина-Овен воспринимает как атрибут зависти.
Львы зачастую могут выглядеть в глазах мужчин эгоистками. Этим женщинам наплевать на чужое мнение. Они будут вести себя так, как им нравится. Такое поведение привлекает к ним сильных мужчин. Львицы привыкли блистать, покорять и восхищать всех вокруг.
Скорпионы обладают мальчишеским характером. Они могут и реку переплыть, и за честь свою постоять в кулачном поединке. Их дерзость с годами становится все прочней. Такая женщина может свести с ума и поклонников, и завистниц.
Рыбы с легкостью крутят мужчинами, им нравится очаровывать недосягаемых кавалеров. Они не охотятся за деньгами. Все это женщины-Рыбы делают для того, чтобы утвердиться в статусе дерзкой особы. На такую женщину может клюнуть любой.
По материалам sterlegrad