Что ни в коем случае нельзя делать Тельцам, Скорпионам и Львам с 28 октября — винить будет некого

Астролог Людмила Митрохина предупредила некоторые знаки зодиака от необдуманного шага. С 28 ноября они рискуют наделать ошибок, а потом пожалеют об этом.

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Тельцы в период полнолуния слишком увлекутся отношениями на стороне. Возможно, в этом нет ничего опасного. Однако обычно сдержанный и консервативный Телец окажется под влиянием чувствительности. Луна выступит искусителем, подталкивая представителей этого знака на измену. Те, кто еще не встретил свою вторую половинку, могут быть втянуты в интриги.