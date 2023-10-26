Что ни в коем случае нельзя делать Тельцам, Скорпионам и Львам с 28 октября — винить будет некого

Астролог Людмила Митрохина предупредила некоторые знаки зодиака от необдуманного шага. С 28 ноября они рискуют наделать ошибок, а потом пожалеют об этом.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Тельцы в период полнолуния слишком увлекутся отношениями на стороне. Возможно, в этом нет ничего опасного. Однако обычно сдержанный и консервативный Телец окажется под влиянием чувствительности. Луна выступит искусителем, подталкивая представителей этого знака на измену. Те, кто еще не встретил свою вторую половинку, могут быть втянуты в интриги.
Скорпионы обратят все внимание на денежные потоки. Им захочется резко разбогатеть. Такое искушение будет идти от Луны. Честный заработок будет мало интересовать представителей этого знака. Повезет тем Скорпионам, кто обратиться за поддержкой к влиятельным персонам, лучше избегать взбалмошных поступков.
Львов будет штормить. Они испытают на себе коварство Луны. Этот знак может принять судьбоносное решение, к примеру, поменять место службы или связать себя узами брака. Им лучше бездействовать до конца месяца, тогда они смогут обойти стороной возможные испытания.
По материалам 7days