Стрельцы, Скорпионы и Рыбы — их главный козырь по судьбе: остальные молча кусают локти

Везунчиками по рождению считаются и расчетливые Скорпионы. Их успех зависит только от личных качеств. Они не будут мириться с судьбой. Им нравится все держать под контролем. Кому-то может показаться, что их удача — это случайность. Однако Скорпионы знают, столько сил приложили для того, чтобы добиться желаемого. Они сами куют свое счастье, доверяя лишь себе.

Рыбы менее удачливые, но тоже не промах. Они знают, где лучше промолчать, а когда проявить себя. Этот знак едва ли выиграет в лотерею крупную сумму, но и своего не упустит. Им следует прислушиваться к себе.

По материалам sterlegrad