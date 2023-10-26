Миссия Тельцов, Львов, Дев, Скорпионов и Козерогов до 5 ноября — деньги, карьера, любовь

Астрологи назвали знаки зодиака с особой миссией. Они должны проявить свои сильные стороны в период с 30 октября по 5 ноября. От этого будет зависеть их успех и процветание.

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Тельцы

С головой уйдут в работу. Их будут интересовать только профессиональные дела. Тельцы получат новый опыт и знания, которые им пригодятся в построении будущих проектов. Они будут совершенствовать свои навыки и в личных отношениях. Этот знак хочет видеть рядом с собой партнера, который настроен серьезно так же, как и он сам. Благоразумная экономия пойдет им на пользу, что поможет сделать необходимые имущественные приобретения.

Львы

На высоте будут те представители знака, которые занимаются журналистикой или юриспруденцией. От Львов активных действий и бережливости потребует финансовая сфера. Этот знак зодиака будет слишком разрушительным в личном плане. Вторая половинка может не выдержать такого напора.

Девы

Слишком требовательные и дотошны, это приведет их в состояние внутреннего вакуума. Девы ощутят себя в тупике и растерянности. Затишье ожидается и на профессиональном поприще. В личном плане они могут оказаться более подвижными. Им следует проводить время в компании друзей и знакомых.