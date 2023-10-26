Пять знаков зодиака, которые абсолютно не совместимы в любви — обречены на разлад

Астрологи назвали знаки зодиака, которые несовместимы в отношениях. Они могут быть влюблены, но рассчитывать на продолжительный роман они не могут. Их ждет горькое разочарование в любви. Эти пять пар совершенно не подходят друг другу. Их супружество будет самым нелепым, а отношения изматывающими.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Первая пара — Овны и Раки
Раки обычно полагаются на разум даже в любовных отношениях. Овны им во всем противоречат. У этой пары мало общего. Даже если их соединит страсть, вскоре они разойдутся из-за постоянных споров и конфликтов.
Вторая пара — Тельцы и Львы
Оба слишком ленивы. И в этом их главная проблема. Эти знаки зодиака будут ждать, что кто-то другой проявит инициативу. Вкладываться в этот союз они уж точно не будут.
Третья пара — Близнецы и Девы
Их можно охарактеризовать как слишком динамичных, активных и непостоянных. Именно это приведет такую пару к скорому разрыву.
Четвертая пара — Львы и Козероги
Будут находится в постоянном напряжении и устраивать друг другу эмоциональные качели. Львы слишком страстные, в то время как Козероги, наоборот, холодные и сдержанные. Это приводит к постоянным спорам и разногласиям.
Пятая пара — Овны и Тельцы
Они слишком отличаются по темпераменту. Этой паре сложно терпеть друг друга в супружестве. Они даже могут прийти от любви к ненависти. Им категорически нельзя быть вместе.
По материалам sterlegrad