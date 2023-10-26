Пять знаков зодиака, которые абсолютно не совместимы в любви — обречены на разлад

Астрологи назвали знаки зодиака, которые несовместимы в отношениях. Они могут быть влюблены, но рассчитывать на продолжительный роман они не могут. Их ждет горькое разочарование в любви. Эти пять пар совершенно не подходят друг другу. Их супружество будет самым нелепым, а отношения изматывающими.

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Первая пара — Овны и Раки

Раки обычно полагаются на разум даже в любовных отношениях. Овны им во всем противоречат. У этой пары мало общего. Даже если их соединит страсть, вскоре они разойдутся из-за постоянных споров и конфликтов.