Какой знак зодиака восторжествует и растопчет врагов: Володина — истинный фаворит

Василиса Володина. Стоп-кадр: шоу «Давай поженимся!» / Первый канал

Время будет сложным, но полезным.

Львы вступили в непростое для себя время, поведала астролог Василиса Володина.

Враги и конкуренты будут строить им козни, но они все равно выйдут победителями из самых сложных ситуаций.

Недругам ничего не останется, как признать свое поражение и склонить перед Львам повинные головы.

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По словам астролога, не исключено, что палки в колеса Львам могут вставлять близкие люди, те, на которых очень сложно подумать. Будьте бдительные, не доверяйте до конца в это время никому.

Володина также советует прислушаться к советам более опытных людей. Остерегаться нужно лжи, которую Львы смогут распознать благодаря подсказкам Вселенной.

Источник: rsute.ru

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