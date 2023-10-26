Назван самый удачный день осени: особенно повезет Овнам, Тельцам, Ракам и Львам

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Овны отбросят некие сомнения, которые их давно терзали, и смело вступят в свою новую жизнь после 28 октября.

Тельцы смогут отпустить былое, очистив свою карму. Раки станут фаворитами удачи и выиграют успех.

Львы построят карьеру, о которой мечтали долгое время.

Источник: rsute.ru