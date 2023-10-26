Назван знак, которого вознесет влиятельный человек — уже скоро: успех и признание ждут

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Девам удастся взлететь очень быстро совсем скоро благодаря чудесной встрече с влиятельным человеком. Эта личность повстречается на их пути уже на днях, возможно, знакомство уже состоялось.

Важный человек разглядит в Девах то, что не видели другие, и постарается помочь в продвижении и раскрытии новых граней таланта этих людей. Труд и усердие Дев скоро даст большой результат.

Источник: rsute.ru