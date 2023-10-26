Три знака зодиака — проныры, которые точно разбогатеют в ноябре: наступит денежная полоса

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Тельцы станут намного смелее и инициативнее в ноябре. Им важно помнить, что фортуна отдает предпочтение деятельным и умелым, тем, кто постоянно ищет подходящий момент для маневра. В этом месяце у них возникнет отличная возможность, чтобы поговорить с начальством о своем повышении. Тельцам не стоит отказываться от деловых поездок, им следует проявить свой характер в общении с коллегами. Репутация лидера пойдет этому знаку на пользу.

Близнецы сумеют поймать ритм в ноябре и идеально впишутся в события этого периода. Это время сулит им знакомства, которые окажутся полезными в будущем и приведут их к вершине успеха. Близнецам ни в коем случае нельзя сидеть дома. Звезды советуют им откликаться на просьбы коллег и друзей.

Жизнь Скорпионов будет крутиться вокруг денег. Этот знак зодиака задумается об увеличении бюджета и о возможных денежных вкладах. Звезды советуют им подумать, какой источник пассивного дохода принесет им высокую прибыль. Интуиция подскажет этому знаку, как удвоить капитал.

По материалам 7days