Овны, Близнецы, Раки, Весы, Стрельцы и другие знаки — везунчики на неделе с 30 октября по 5 ноября

Астрологи поделились прогнозом на неделю с 30 октября по 5 ноября, назвав главных везунчиков этого периода. Их ждет успех и процветание.
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Овны
Ощутят высокий энергетический потенциал. Будущая неделя будет для них весьма успешной и удачной. Этот знак зодиака может рассчитывать на сильную мотивацию. Овнов ждут существенные карьерные подвижки. Они могут заполучить финансовые дивиденды, их прибыль будет вполне впечатляющей. В сфере любви на первый план выйдет чувственность.
Близнецы
Проведут эту неделю активно, расширяя круг деловых связей. Их ждут выгодные перспективные проекты, а также партнерство. Это поможет им существенно улучшить финансовую сферу. В материальном плане выгоду принесут командировки и деловые поездки. В личных отношениях Близнецов ждет сюрприз. Тем, кто давно в паре, могут сделать предложение о браке. Семейные представители знака воплотят в жизнь свои давние планы.
Раки
Ощутят прилив сил и энергии. Раки получат предложение о новой должности или работе, кому-то даже придется совмещать обязанности. В личном плане все стабильно, без глубоких драматических чувств. Раков привлечет легкий, ни к чему не обязывающий флирт. Такая раскованность в эмоциях поможет им поднять настроение.
Весы
До 5 ноября будут занятые интенсивным трудом. На службе от них потребуют максимум усилий и внимания. На первый план выйдут семейные дела. Если раньше Весы тратили время на развлечения, теперь им придется решать накопившиеся вопросы. Труды этого знака зодиака окупятся в денежном эквиваленте уже к выходным.
Стрельцы
Насладятся заслуженным успехом. В первую очередь, это будет касаться их профессиональной сферы. Стрельцы могут рассчитывать на поступление финансов. Так, материальная сфера будет устойчивой. Даже те, кто испытывал трудности с финансами, ощутят, что положение дел налаживается. Одинокие представители знака встретят свою вторую половинку, новое чувство может стать серьезным и глубоким.
Водолеи
Проявят себя в профессиональной сфере. От них будут ждать новых идей и быстрой реакции. Это даст им шанс улучшить финансовое положение. В сфере личных отношений не стоит бояться риска. Семейные пары будут уделять внимание близким, это принесет им положительные эмоции, поможет отвлечься от забот.
Рыбы
Будут скучать всю первую половину недели, зато с четверга возьмут себя в руки и начнут действовать, решая текущие проблемы. Перемены ждут их на службе: появятся новые сотрудники или коллеги, к которым нужно присмотреться. В личном плане Рыбы задумаются о будущем. В материальном плане все стабильно. До середины ноября им лучше не инвестировать средства. Экономия пойдет им на пользу.
По материалам marieclaire