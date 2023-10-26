Овны, Близнецы, Раки, Весы, Стрельцы и другие знаки — везунчики на неделе с 30 октября по 5 ноября

Астрологи поделились прогнозом на неделю с 30 октября по 5 ноября, назвав главных везунчиков этого периода. Их ждет успех и процветание.

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Овны

Ощутят высокий энергетический потенциал. Будущая неделя будет для них весьма успешной и удачной. Этот знак зодиака может рассчитывать на сильную мотивацию. Овнов ждут существенные карьерные подвижки. Они могут заполучить финансовые дивиденды, их прибыль будет вполне впечатляющей. В сфере любви на первый план выйдет чувственность.

Близнецы

Проведут эту неделю активно, расширяя круг деловых связей. Их ждут выгодные перспективные проекты, а также партнерство. Это поможет им существенно улучшить финансовую сферу. В материальном плане выгоду принесут командировки и деловые поездки. В личных отношениях Близнецов ждет сюрприз. Тем, кто давно в паре, могут сделать предложение о браке. Семейные представители знака воплотят в жизнь свои давние планы.

Раки

Ощутят прилив сил и энергии. Раки получат предложение о новой должности или работе, кому-то даже придется совмещать обязанности. В личном плане все стабильно, без глубоких драматических чувств. Раков привлечет легкий, ни к чему не обязывающий флирт. Такая раскованность в эмоциях поможет им поднять настроение.