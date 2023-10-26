Через два дня Овны, Тельцы, Львы и Раки услышат нечто важное: это перевернет их жизнь

28 октября станет поворотным в судьбе представителей четырех знаков зодиака: Овнов, Тельцов, Львов и Раков.
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В час лунного затмения Вселенная подскажет этим людям, куда им двигаться дальше и как это делать, чтобы достичь счастья.
Овнам суждено забыть про старое и начать новый проект. Тельцы поймут нечто важное, что откроет и сердце для радости.
Раки увидят удачу в важном деле и завоюют успех. Львы пересмотрят свои амбиции и продвинутся в карьере.
Источник: rsute.ru