Володина назвала знак, который добьется многого на работе, если не будет слушать коллег: они вам не друзья

Овны способны многого добиться в профессиональной деятельности, главное – не переоценивать свои силы.
Кроме того, при принятии решений нужно слушать свои разум и сердце, не вестись на провокации.
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Овнам будут подсказывать, что делать, «добрые» коллеги, но игнорируйте их слова. Помните, что среди овец часто бывают скрыты волки в овечьей шкуре.
Не исключены в скором будущем интересные дороги, связанные с рабочими моментами, которые принесут много полезных знаний и опыта.
Источник: rsute.ru