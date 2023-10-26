Володина назвала знак, который добьется многого на работе, если не будет слушать коллег: они вам не друзья

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Овнам будут подсказывать, что делать, «добрые» коллеги, но игнорируйте их слова. Помните, что среди овец часто бывают скрыты волки в овечьей шкуре.

Не исключены в скором будущем интересные дороги, связанные с рабочими моментами, которые принесут много полезных знаний и опыта.

Источник: rsute.ru