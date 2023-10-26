Овны, Тельцы и Раки стали избранниками Вселенной: вошли на путь удачи и больших денег

Овнам, Тельцам и Ракам скоро сильно повезет, ведь им благоволит сама Вселенная.
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До 29 октября им суждено пережить одно знаковое событие, которое перевернет всю их жизнь и настроит на новый путь счастья и созидания.
Овны вознесутся на работе и начнут стоить карьеру мечты с огромными заработками.
Удача улыбнется Тельцам в финансовых делах. Возможен крупный выигрыш в лотерею.
Раки смогут встретить прекрасного человека и построить отношения мечты.
Источник: rsute.ru