Три знака зодиака, с которыми люди боятся общаться: срываются, орут, портят настроение

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Импульсивность и несдержанность Овнов могут привести к непредсказуемым ситуациям. Они нередко вступают в конфликты, потому что им непременно хочется отстоять свое мнение, которое они считают безупречным.

Львы могут создавать впечатление спокойных и уравновешенных людей. Однако под этой оболочкой часто кроется нестабильность и импульсивность.

Скорпионы страдают от собственной импульсивности и эмоциональности не меньше своего окружения. Они нередко признают свои ошибки, но люди устают от них все равно.

Источник: rsute.ru