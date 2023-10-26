Три знака зодиака, с которыми люди боятся общаться: срываются, орут, портят настроение

Овны, Львы и Скорпионы считаются одними из самых эмоциональных и раздражительных знаков зодиака. Порой они могут ввести в исступление близких и коллег своей несдержанностью. И нередко теряют друзей из-за собственного характера.
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Импульсивность и несдержанность Овнов могут привести к непредсказуемым ситуациям. Они нередко вступают в конфликты, потому что им непременно хочется отстоять свое мнение, которое они считают безупречным.
Львы могут создавать впечатление спокойных и уравновешенных людей. Однако под этой оболочкой часто кроется нестабильность и импульсивность.
Скорпионы страдают от собственной импульсивности и эмоциональности не меньше своего окружения. Они нередко признают свои ошибки, но люди устают от них все равно.
Источник: rsute.ru