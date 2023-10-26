«Судьба посылает знаки»: Глоба сообщил, что грядет 26 октября

Грядущее лунное затмение, которое состоится 28 октября, во многом определяет всю неделю. Период семидневки – это время переменчивых настроений, деловой турбулентности и обострения социальных вопросов. Астролог Богдан Глоба предупреждал: дней мутных и разрушительных будет избыток.
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26 октября окажется в череде непростых будней островком стабильности. Грядет день, когда важно взяться за самые серьезные дела. Так что в четверг важно держать ухо востро.
«Четверг приносит решения крупных вопросов. Судьба посылает знаки внимательным. День сильных лидеров, которые при должной поддержке сворачивают горы. Спешите успеть максимум и воплотить задуманное», – рассказал Глоба в Телеграм.