Козероги, Тельцы и Девы: что приготовил 2024 год земным знакам зодиака - поворот на 180 градусов

Совсем скоро наступит Новый год. Что он приготовил для земных знаков? Козероги, Тельцы и Девы получат то, что заслужили. Но давайте обо всем по порядку!

Козерог

В течение года у этого знака будут периодически возникать проблемы с деньгами. Понятно, что большого успеха в финансовой сфере ему не добиться. В то же время, нельзя сказать, что у Козерога постоянно будут пустые карманы. Благодаря своей находчивости этот знак сможет обрести дополнительный доход.

С особой осторожностью Козерог должен отнестись к новым деловым предложениям. Не исключено, что он может стать добычей аферистов. Звезды советуют одалживать деньги только тем, кого давно знаете. Иначе проблем не оберешься!

В любовных делах Козерогов ждет удача. Май принесет новые встречи и приятные знакомства. Возможно, это станет началом бурного романа. Общаясь с любимым человеком, стоит проявить терпение, чтобы избежать ссор.

На протяжении года Козероги будут много путешествовать. Они посетят новые страны и заведут там полезные знакомства. Впечатления от путешествий будут просто незабываемыми.

Телец

Телец сможет, наконец, улучшить свое финансовое положение. Ему будет поступать множество деловых предложений. Разумеется, не стоит от них отказываться.

Телец найдет новый источник получения прибыли. Весь год ему будет сопутствовать удача в финансовых делах. На работе его ждет повышение. Но звезды рекомендуют не терять голову. Разумное отношение к деньгам поможет Тельцам приумножить свой доход.

В любовной сфере у этого знака Земли все будет хорошо. Тельцы-одиночки найдут свою настоящую любовь. Те, у которых уже есть вторая половинка, укрепят отношения. Повсюду будет царить романтика.

Выбирая себе партнера, нужно быть максимально рассудительными. Не стоит тратить время и нервы на того, кто вас не достоин.

Весь год Телец будет колесить по планете. Он увидит новые города и страны. В конце осени или в начале зимы этот знак совершит длительную поездку, связанную с работой. После возвращения домой его жизнь изменится в лучшую сторону. Тельца ждет приятный сюрприз, о котором он и не подозревал.

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Дева

Начало года принесет Девам финансовые трудности. Возможно, это будет связано с коллегами по работе. Кстати, Девам стоит быть максимально осторожными, если речь идет о кредитах.

В середине года этот знак Земли захочет сорить деньгами. Не стоит себе в этом отказывать! Шопинг принесет Девам массу позитивных эмоций. Не зря говорят, что счастье не в деньгах, а в покупках.

Весь год Дева будет купаться в океане любви. В конце осени или начале зимы она сможет вступить в брак. Кстати, он будет долговечным и счастливым.

Девы-одиночки смогут найти свою вторую половинку. Семейное гнездышко лучше свить до наступления осени. Звезды говорят, что это наилучший период для поиска взаимной любви. Осенью и зимой найти подходящего партнера будет сложнее.

На протяжении 2024 года Дева ощутит потребность посетить другие страны и континенты. Смена обстановки благотворно повлияет на состояние здоровья и улучшит настроение. Новые впечатления, полученные во время путешествий, помогут посмотреть на жизнь другими глазами.