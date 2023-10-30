Огненные знаки зодиака: как сложится их судьба в 2024 году - деньги, любовь и признание

Овен, Лев, Стрелец – активные, невероятно энергичные и безбашенные представители огненной стихии. Смогут ли они найти применение своей неуемной энергии в новом году? Встретит ли их авантюризм сопротивление или, наоборот, приведет к чудесным открытиям? Об этом нам расскажет ясновидящая Кажетта.

Овен

В начале года Овны могут почувствовать, что они запутались. Самое время обратиться к сухим фактам, без лишних эмоций взвесить все за и против и построить конкретные реализуемые планы на будущее. События вплоть до середины марта послужат конкретным призывом не предаваться мечтаниям, а быть практичными. Если вы забежали слишком далеко вперед, притормозите и подведите итоги. Соблюдение темпа гарантирует, что в конце концов вы пойдете в верном направлении.

Весна станет периодом официальных мероприятий, деловых встреч и особых случаев, когда необходимо решать серьезные вопросы. Этот месяц также прекрасно подходит для решения эмоциональных вопросов, когда вы сможете проработать и направить свои чувства на достижение наилучшего результата. Реальные и воображаемы препятствия, с которыми вы сталкиваетесь, будут устранены. Кто-то более опытный может помочь вам дельным советом. Если Вы будете готовы принять обратную связь, то добьетесь гораздо большего.

Летом вам будет легко направить превратить свою энергию в конструктивные действия, которые принесут результат, вами будет двигать желание добиться результата. Вы не упустите ни одной возможности и примените маленькие хитрости, что окажется полезным при продвижении по карьерной лестнице и реализации своих амбиций.

Конец года может принести дополнительные денежные средства, причем именно в то время, когда они вам так необходимы. Не обязательно иметь гениальную идею, достаточно просто довести дело до конца. Придерживайтесь своей стратегии и вы будете довольны результатами. Возможно, это даже перерастет в нечто большее, чего вы никогда не планировали, но что может вывести ваш денежный поток на новый уровень.

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Лев

Пришло время преодолеть страх перед самовыражением и проявить свои способности, выйдя из зоны комфорта. Положение планет относительно вашего знака в начале года говорит о том, что вы можете почувствовать толчок к продвижению своего творчества или укреплению своей деловой репутации. Сейчас самое подходящее время для этого. А начав, вы начнете получать от этого удовольствие.

Весенние события заставят вас задуматься, видите ли вещи такими, какие они есть, или такими, какими хотите их видеть? Запутанная смесь планетарных влияний мешает понять, что происходит. Происходит что-то, что вам не нравится? Возможно, самой мудрой стратегией будет просто проигнорировать это, время все расставит на свои места. Переключите все свое внимание на свои личные планы, не отвлекаясь на посторонние факторы и добьетесь желаемых результатов.

Летом вы можете почувствовать усталость и некоторое время придется потерпеть, прежде чем вы сможете взять передышку. Мысли о том, что необходимо выполнить всю работу, будут сильно на вас давить. Но это необходимо, и вы почувствуете себя лучше, если просто возьметесь за дело. В то же время сосредоточиться может быть нелегко, так как события в личной и семейной жизни могут отвлечь Вас именно тогда, когда вам необходимо сосредоточиться.

Полноценно отдохнув, осенью и ближе к концу года вы будете заняты составлением планов. Убедитесь, что все участники процесса, например, ваша вторая половинка и члены семьи, находятся на одной волне, так как все может начать разлаживаться, если они не будут четко понимать, что им нужно делать. Вам нужно быть вдвойне внимательным к каждой детали в бизнесе и финансовых вложениях, так как одна ошибка может повлечь за собой множество других.

Стрелец

Для Стрельцов начало года - самое подходящее время поставить перед собой настолько высокие, что окружающим они покажутся просто недосягаемыми. Головокружительный фокус на самом верхнем секторе вашей карты говорит о том, что вы готовы к большим свершениям и с нетерпением ожидаете, куда они вас приведут. Эта смесь энергий побуждает вас ставить перед собой и финансовые цели, причем они сразу придут в движение. Вы нацелены на успех и начинаете процветать.

На фоне успехов начала года весной вы только укрепитесь во мнении, что пора бросить себе вызов и во что бы то не стало стремиться к большему. Возможно, вы окажетесь на неизведанной территории, но благодаря благоразумному Сатурну в вашем знаке у вас быстро появится план, который поможет вам пройти через все испытания. Настало время выйти за рамки своих возможностей.

Летом разделите сложные вопросы на более мелкие и выполнимые задачи. Благодаря этому работа покажется вам менее сложной. Вы полюбите активный образ жизни, но у вас также появится привычка брать на себя слишком много, что может истощать физически и психически. Время, проведенное в одиночестве по вечерам, поможет вам восстановить силы. Еще лучше, если вам удастся отправиться в отпуск с любимым человеком.

Осенью и в конце года вы будете испытывать давление, когда речь зайдет о принятии важных решений. Вы еще не определились с выбором и вам нужно время, чтобы все обдумать. Неважно, что окружающие настойчиво убеждают вас в необходимости поторопиться, не торопитесь, чтобы прийти к правильному выбору. Кроме того, при первой же возможности займитесь любимым хобби.