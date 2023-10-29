Тельцы, Водолеи и Рыбы: душевные порывы и головокружительный поворот с 29 октября

Тельцы

Чьи-то слова могут повлиять на вас сильнее, чем следовало бы. Не стоит принимать все близко к сердцу: возможно, человек чувствует себя не в своей тарелке и не задумывается о том, какое влияние оказывают его слова. Важнее всего не позволять этому расстраивать вас.

Водолеи

У Вас может появиться желание изменить свой образ жизни к лучшему. Солнце может подарить вам дополнительную энергию, необходимую для занятий спортом, особенно в приятной компании. Начните с малого, чтобы выработать у себя полезные привычки и избавиться от вредных.

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Рыбы

Вы можете быть очень проницательны в вопросах, касающихся денег. Однако желание отдать деньги на благое дело или нуждающемуся другу может завести вас слишком далеко. Несмотря на то, что душевный порыв - это прекрасно, учитывайте свои потребности и предстоящие счета и расходы, чтобы не оказаться в затруднительном положении.