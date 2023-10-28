Овны, Скорпионы и Рыбы: страстная любовь и головокружительная эйфория с 28 октября

Благоприятный день в плане личной жизни.

Овны

Сомнения в правильности действий, связанных с вашим совместным будущим, могут рассеяться. Не сдерживайте себя из-за страха выйти из зоны комфорта, перемены не могут произойти, пока вы не сделаете решительный шаг.

Скорпионы

Высказывание своих эмоций сегодня может оказаться очень терапевтичным. Поделитесь наболевшим и своими планами на будущее, ответ вас приятно удивит. Отложите на время принятие важных финансовых или деловых решений и сосредоточьтесь на своих чувствах.

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Рыбы

В настоящее время особое внимание уделяется дому и семье. Поэтому не удивляйтесь, если желание проводить больше времени с любимым человеком и заботиться о нем будет сильнее, чем обычно. Все ваши усилия будут вознаграждены нарастающим притяжением, нежностью и доверием между вами.