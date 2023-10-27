Тельцы, Раки и Водолеи - зигзаги в карьере и невероятные премии с 27 октября

Позитивный день в отношении карьеры.

Тельцы

То, что кажется нежелательной помехой, может принять позитивный оборот и принести вам пользу. Это может быть встреча или совещание, а может быть, и что-то другое, не менее важное, что принесет новые возможности. У вас будет возможность глубже обдумать ситуацию и понять, насколько то, что вы делаете, подходит вам в данный момент. Вполне возможно, что это не так.

Раки

Вас ждут новые возможности, но выбирать их нужно тщательно, так как некоторые из них могут принести большую прибыль, чем другие. Одно из предложений может показаться очень привлекательным, но оно будет слишком туманным, что не может не насторожить. Не соглашайтесь ни на что, пока не изучите условия и положения в деталях.

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Водолеи

Хотите добиться успеха? Секрет в концентрации! Благодаря активному планетарному влиянию на вас может обрушиться шквал приглашений и звонков. Однако благодаря тому, что Солнце находится в соединении с водным Нептуном, не исключено, что вы окажетесь в мире грез. Если вам необходимо провести мозговой штурм, то сейчас самое время задействовать свое воображение и заставить его работать на вас.