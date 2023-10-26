Какие три знака зодиака ждет небывалый соблазн с 26 октября

Скорпионы

Может возникнуть соблазн отложить важное дело на фоне лени. Но если вы услышите или прочитаете какие-то мотивирующие слова, к Вам может вернуться энтузиазм. Кроме того, соединение Солнца с Меркурием может совпасть с комплиментом или позитивным событием, которое поможет вам ощутить уверенность в себе.

Стрельцы

Убеждения, которые служили вам долгое время, скорее всего, укоренились. Остаются ли они сейчас такими же полезными, как и раньше, связаны ли они с вашими нынешними потребностями? Хотя вы, возможно, и стремитесь достичь чего-то грандиозного, использование устаревшей стратегии, скорее всего, не принесет пользы, пришло время мыслить масштабно.

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Козероги

Из-за неловкого аспекта с Меркурием на проторенной дорожке могут возникнуть неожиданные препятствия, поэтому лучше выбрать более длинный путь. Вероятность того, что все пойдет по плану, выше, и вы избежите неприятностей. Поскольку в центре внимания находится карьерный потенциал, старайтесь быть проницательными при принятии ключевых решений.