Какие на самом деле воздушные знаки зодиака - раскусите их раз и навсегда в 2024 году

Каждый из 12 астрологических знаков соответствует одной из четырех стихий (огонь, земля, воздух и вода), воплощая в себе определенные качества. В случае с воздухом это Близнецы, Весы и Водолей. Характеристикой этих знаков зодиака с Teleprogramma.pro поделилась таролог Галина Янко.

Воздушные знаки известны тем, что распространяют идеи и являются мастерами общения. Они несут ветер перемен, очень интеллектуальны, но склонны витать в облаках. Некоторые общие черты характера воздушных знаков:

Высокий интеллект

Коммуникабельность

Аналитический склад ума

Остроумие и чувство юмора

Свободолюбие

По мнению астрологов, Близнецы, Весы и Водолеи могут показаться немного ветреными и несерьезными, но на самом деле они просто любят исследовать все новое (от идей до людей и мест).

Представители воздушных знаков приносят глоток свежего воздуха, когда наступает застой. Их трудно разгадать и предугадать их поведение, это почти всегда будет приключение.

Эти люди живут ради стимулирующих мышление бесед и общение часто является движущей силой как их отношений, так и их карьеры. Это, как правило, юморные и остроумные люди, которые любят менять обстановку и никогда не сидят на месте слишком долго.

Несмотря на то, что их свободолюбивый менталитет не может не вызывать интереса, воздушным знакам следует помнить о концентрации, поскольку их рассеянная энергия может привести к неуравновешенности и непоследовательности, если ее не контролировать.

Близнецы

Близнецы - мутабельный знак, управляемый Меркурием, планетой общения, языка и путешествий. Изменчивая природа Близнецов делает этих людей адаптируемыми и спонтанными. А благодаря Меркурию Близнецы умеют налаживать контакты и впитывать информацию.

Это очень социальный знак, - который любит поболтать и, конечно, посплетничать. Близнецы испытывают неутолимую потребность в умственной стимуляции. Не удивляйтесь, если Близнецы в вашей жизни - это люди «на все руки», так как они любят работать в режиме многозадачности, пробовать новое, исследовать новые идеи и концепции. Им нравится понимать, как и почему все работает, а также обсуждать полученные знания.

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Весы

Весы - кардинальный знак, управляемый Венерой, планетой любви, отношений и удовольствий. Их сезон приходится на начало осени, и эта «стартовая» энергия делает их эффективными лидерами и новаторами. Кроме того, эти люди обладают тонким вкусом к моде, декору и всему, что радует глаз.

Если вам нужен совет по шопингу, Весы должны быть первыми, к кому вы обратитесь. Это эстеты, модники и законодатели вкуса, устанавливающие стандарты красоты. Для представителей этого знака во всем важен баланс. Это знак, который стремится к тому, чтобы все было красиво и гармонично. Они очень серьезно относятся к своим отношениям и имеют репутацию в равной

Водолей

Водолей - фиксированный знак, управляемый Ураном, планетой оригинальности, перемен и инноваций. Водолеи могут быть очень свободолюбивыми, но в то же время у них есть черты, которые обусловлены фиксированностью. Эти люди часто известны тем, что они причудливы и без проблем бросают вызов общественным устоям.

Это, пожалуй, самые независимые люди во всем зодиаке и в них есть прозорливость, которую невозможно не заметить. Из них получаются отличные лидеры, обладающие врожденной способностью брать на себя ответственность. А будучи предпоследним знаком астрологического года, Водолеи могут быть весьма мудрыми и удивить вас своими умозаключениями.