Денежный гороскоп на ноябрь 2023 года для всех знаков зодиака - неожиданные премии и богатства

Овен

Во время совещаний по планированию или обсуждению серьезных контрактов Вы обнаружите, что теперь безраздельно владеете вниманием начальника или авторитетного лица. Не торопитесь с принятием решений или покупками. Вместо этого обсудите все с партнером и близкими людьми.

Телец

Вы можете оказаться в тягостном ожидании оплаты за работу или проведения сделки. Постарайтесь минимизировать расходы, чтобы не испытывать стресс от нехватки средств. Карьерные преобразования сейчас вполне реальны, так как Вы будете фонтанировать перспективными идеями. Будьте готовы без лишних раздумий ухватиться за каждую возможность, которая возникнет на вашем пути.

Близнецы

Возможно, сейчас Вы чувствуете застой. Это на Вас не похоже, поэтому проанализируйте, что именно мешает Вам двигаться вперед. Возможно, Вы чувствуете себя в ловушке или испытываете стресс из-за мелких неудач. Возможно, настало время отпустить прошлое, зная, что впереди Вас ждут другие возможности. Найдите время, чтобы восстановить силы после переутомления.

Рак

В последнее время Вы были слишком напряжены. Очень важно расставить приоритеты и действовать в соответствии с ними. Отслеживайте денежные расходы как в личной, так и в профессиональной жизни. Деньги, которые вы тратите, - это инвестиции. На что вы потратите сейчас, то и пожнете потом. Используйте все возможности для установления контактов и поддержания связи с важными людьми.

Лев

Используйте этот период для того, чтобы максимально проработать свою трудовую этику и эффективность. Неожиданный источник дохода, возможно, наследство, лучше всего будет направить на погашение кредита или долга. В этой фазе инвестируйте в образование и хорошее самочувствие. Запишитесь на тренинг, на прием к психотерапевту или бизнес-консультанту.

Дева

То, как Вы организовали свою работу, принесет свои плоды. Коллеги и начальство уважают Ваше трудолюбие и искренность. Будьте терпеливы к окружающим, так как коллеги могут докучать, обращаясь к Вам за советом. Конструктивно разрешайте конфликты и принимайте взвешенные решения.

Весы

События месяца приведут Вас в совершенно новое окружение. Возможно, Вы столкнетесь с некоторым противодействием, но также найдете новые возможности. Проявив осторожность и дипломатичность, Вы сможете правильно подать свои идеи на совещаниях и презентациях. Прежде чем принять важное решение, особенно связанное с заключением контракта или продажей, обсудите его с членами семьи или второй половинкой.

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Скорпион

Сейчас Вы заинтересованы в движении в новом направлении. Наслаждайтесь чувством новизны, которое будет возникать, но при этом не забывайте о внутреннем равновесии. Используйте свободное время, чтобы отвлечься от событий в карьере. Найдите баланс и держите себя в руках. Чувство спокойствия сейчас сослужит Вам хорошую службу.

Стрелец

Работайте над навыками межличностного общения, учитесь быть внимательными к словам и языку тела людей. Общение с нужными людьми оживит даже самые рутинные дела и принесет новые перспективы. Старайтесь не ввязываться в сплетни и споры. Рабочие задания могут побудить Вас к обучению и оттачиванию имеющихся навыков. Принимать взвешенные решения и не лезть на рожон - вот лучшие способы сохранить свою репутацию.

Козерог

Вы находитесь в фазе постоянного роста и перемен. Прямое и целеустремленное отношение к своим целям помогло Вам достичь того положения, в котором Вы находитесь сейчас. Вы наслаждаетесь стабильным положением в финансовом, личном и профессиональном планах, испытываете чувство спокойствия и удовлетворения. Однако, будьте внимательны к конкурентам, которые не желают Вам добра.

Водолей

Вам необходимо проработать конфликт на работе, связанный с разницей во взглядах. Общайтесь в любой доступной для Вас форме. Дипломатия - ключевой момент. Работа сейчас может стать источником позитивного волнения, так как Вы ожидаете бонуса или предвкушаете возможность повышения статуса. Ищите занятия, которые отвлекут Вас от денег и работы, перед вами в любом случае откроются новые возможности.

Рыбы

Вдохновение и энтузиазм на работе подтолкнут Вас к выполнению новых задач. Позаботьтесь о том, чтобы уделить достаточно внимания жизни вне работы, друзьям и близким, чье общество Вам так необходимо. Измените свой распорядок дня и повеселитесь от души. Сейчас Вы обладаете способностью решать все вопросы с ясным умом и заслужите признание авторитетных лиц за свои таланты.