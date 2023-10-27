Какой знак зодиака в 2024 году станет самым счастливым - прольется золотой дождь

Будущий год обещает стать значительным и необычным для многих знаков зодиака. Но какой из них станет самым счастливым? Звезды считают, что везунчиком будет Телец. Год дракона поможет ему самореализоваться. Огромная поддержка при этом будет со стороны Вселенной. Счастливчик получит множество возможностей для осуществления своих целей.

Плюс к этому уверенность Тельца и результат не заставит себя ждать. Представители этого знака смогут разбогатеть, деньги просто потекут сами в руки. Помимо профессиональных успехов, Тельцы будут настоящими везунчиками: будь то лотерейный билет или ставка на спорт. Немаловажной станет и поддержка близких людей. Так Тельцы проведут будущий год, получая радость и достигая колоссальных результатов.

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