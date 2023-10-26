Каким знакам зодиака пора переступить на белую полосу - фортуна заждалась, с чего начать

Стрелец

Стрельцы заработались и совсем забыли про семью. Из-за этого им кажется, что их жизнь потеряла всякие краски. Но на самом деле этому знаку пора начать уделять больше времени себе и близким. Именно благодаря семье Стрелец преодолеет все трудности и увидит, как его жизнь наполнится счастьем.

Дева

Девам звезды предрекают удачу. Они много трудились, и работа была проделана не зря. Девы решат, что это чудо и не поверят своему счастью. Однако у них появятся новые возможности, которые помогут раскрыть новые таланты. Главное не игнорировать и быть смелее.

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Водолей

На Водолеев в последнее время навалились непредвиденные обстоятельства, которые постоянно выбивают из колеи. Все дело в их эмоциональности и противоречивости. Стоит только успокоиться и в жизни начнется белая полоса. Если привести свои мысли в порядок не получается, то помочь Водолею смогут его близкие люди.