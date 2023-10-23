Бог поведет к счастью: Глоба назвала 4 знака зодиака, которых ждет успех с 23 октября

Тамара Глоба составила гороскоп на 23 октября. Знаменитый астролог отметила, что этот день может удачно сложиться у четырех знаков зодиака.

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Близнецов порадуют успехи в переговорах и поездках. Важные встречи лучше провести днем, не откалывая дела на вечер.

Ракам будет везти во всем, что касается творчества и интеллектуальной деятельности. Также представителей знака ждут успехи в спорте (только без экстрима).

У Дев наконец наладится личная жизнь, а у Скорпионов — финансовые дела. Интеллектуальная деятельность будет успешной и принесет желаемые результаты.

По материалам «Русского радио»