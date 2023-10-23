Володина назвала знак зодиака, который сейчас на грани развода: одно лишнее слово — конфликт

Над Львами нависли серые тучи, сказала астролог Василиса Володина. Прежде всего угроза идет со стороны личной жизни.

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Представители данной зодиакальной системы в настоящий момент должны четко контролировать свои высказывания и действия по отношению к своей второй половинке.

Одно неверно сказанное слово или движение способны разрушить даже самый прочный союз.

Все беседы, которые вы планировали на нынешнее время, лучше отложить на более благоприятный период. Сейчас вам нужен покой и умиротворение дома.

Источник: rsute.ru