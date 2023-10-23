Какой знак зодиака после 28 октября сильно продвинется в карьере: не ожидал таких денег

28 октября завершится коридор затмений, который сильно повлияет на судьбу Козерогов.
Представители данной зодиакальной системы изменят свое представление о подходе к делу и очень удивят окружение на работе и в бизнесе.
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Их ожидает очень скорый и большой скачок в карьере. Возможно, они даже сами не мечтали о таком крупном везении.
Однако этой осенью они четко осознают, что способны на многое и достойная жизнь в достатке – это то, что им нужно.
К Козерогам придут высокие заработки, которые полностью удовлетворят их потребности и даже больше.
Источник: rsute.ru.