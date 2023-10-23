Как Ракам, Девам, Скорпионам, Козерогам поможет коридор затмений: жизнь с чистого листа

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Ракам предстоит испытать определенные трудности этой осенью, однако их можно использовать в свою пользу для развития.

Девам предстоит пережить глобальные перемены и изменение взглядов на жизнь.

Скорпионы достигнут многих своих целей и завершат старые конфликты.

Козероги в данный период могут сильно продвинуться в карьере и даже стать руководителями первого звена.

Источник: rsute.ru.