Как Ракам, Девам, Скорпионам, Козерогам поможет коридор затмений: жизнь с чистого листа

4 знака осенью обретут счастье. Фото: Global Look Press

Эти люди смогут переродиться.

14 октября в космосе открылся коридор затмений, завершится он 28 октября. Это явление переродит сразу 4 знака зодиака, заставив их переписать свою линию судьбы почти полностью. Это редкий шанс, который даруется Вселенной, не стоит отказываться от него.

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Ракам предстоит испытать определенные трудности этой осенью, однако их можно использовать в свою пользу для развития.

Девам предстоит пережить глобальные перемены и изменение взглядов на жизнь.

Скорпионы достигнут многих своих целей и завершат старые конфликты.

Козероги в данный период могут сильно продвинуться в карьере и даже стать руководителями первого звена.

Источник: rsute.ru.

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