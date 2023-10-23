Как Ракам, Девам, Скорпионам, Козерогам поможет коридор затмений: жизнь с чистого листа

14 октября в космосе открылся коридор затмений, завершится он 28 октября. Это явление переродит сразу 4 знака зодиака, заставив их переписать свою линию судьбы почти полностью. Это редкий шанс, который даруется Вселенной, не стоит отказываться от него.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Ракам предстоит испытать определенные трудности этой осенью, однако их можно использовать в свою пользу для развития.
Девам предстоит пережить глобальные перемены и изменение взглядов на жизнь.
Скорпионы достигнут многих своих целей и завершат старые конфликты.
Козероги в данный период могут сильно продвинуться в карьере и даже стать руководителями первого звена.
Источник: rsute.ru.