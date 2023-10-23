«Обстоятельства выбивают из колеи»: Глоба дал прогноз на 23 октября

Наступившая неделя октября начнется сразу с непростых суток. Астролог Богдан Глоба, который давно стал продолжателем дела своих знаменитых родителей, в астропрогнозе на новый семидневку сообщил, каким будет 23 октября, и что важно учесть.

«Понедельник погружает в дела. Не принимайте судьбоносных решений. Сторонние обстоятельства выбивают из колеи, но берегите силы - они еще пригодятся на неделе», - сообщил Глоба-младший.

В целом, вся неделя проходит в коридоре затмения, и в субботу 28 октября он завершится лунным затмением.

Период непростой, насыщенный переменчивыми настроениями, деловой турбулентностью, обострениями социальных вопросов. Мутных, как назвал их Глоба, дней будет немало. Так что важно беречь себя, свое душевное спокойствие и равновесие.

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