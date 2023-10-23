«Точка кипения многих событий»: Глоба рассказал, как лунное затмение 28 октября повлияет на людей

Октябрь оказался особенным месяцем, на период которого выпал коридор затмений – сначала солнечное, а через две недели лунное. Это непростое время, гнет которого люди уже успели ощутить.

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Впереди – лунное затмение. Оно состоится 28 октября, в субботу. И астролог Богдан Глоба, сын Тамары и Павла Глобы, рассказал, чего ждать от этого события людям и как лучше провести этот день.

«Суббота под тенью Лунного затмения. Точка кипения многих заложившихся событий. Провести его лучше вдали от толпы, разумно и осознанно. Вечер и ночь на воскресенье - взрывные и опасные», - написал в Телеграм-канале астролог.

Как обычно, одним днем все это не кончится. Фонить, предупреждает Глоба-младший, будет уже перед затмением, и дни после него. Так что какие-то важные и судьбоносные решения лучше отложить.