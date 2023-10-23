«Захлестнет хаосом почти во всех сферах»: Глоба предупредил людей о грядущем с 23 по 29 октября

Новая неделя октября, с 23 по 29 число, ознаменована грядущим лунным затмением, которое состоится 28 октября. Астролог Богдан Глоба поспешил с прогнозом на семидневку в своем Телеграм-канале и указал людям на главные особенности периода, а также предупредил об опасностях.

Эта неделя – период переменчивых настроений, деловой турбулентности и обострения социальных вопросов. Удача будет на стороне смелых, сообразительных, умелых. Важно соблюдать баланс между личной выгодой и здравым смыслом.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

На этой неделе будет много мутных и разрушительных дней, предупреждает Глоба-младший, за это отвечает коридор затмений.

«Финансовые кризисы и политические скандалы разразятся на неделе новым витком. А к выходным так вообще захлестнет хаосом почти во всех сферах», - подчеркнул астролог.

Именно в это время людям захочется, как никогда, перемен. Но Глоба рекомендует не принимать поспешных решений. И дает рекомендацию, как пережить это наваждение.