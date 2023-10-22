Володина дала четкий наказ всем знакам зодиака на неделю с 23 по 29 октября: «Деньги как источник власти»

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на неделю с 23 по 29 октября, оставив предзнаменования всем знакам зодиака. Астролог точно описала, чего ждать от этого периода.

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Володина дала понять, что будущая неделя будет яркой и насыщенной. События могут стать одновременно и напряженными, и приятными. Самыми продуктивными днями можно назвать понедельник и вторник, 23 и 24 октября соответственно. Солнце переходит в Скорпион и делает трин с Сатурном. Отсюда на первый план выйдет сдержанность, трудолюбие, постоянство и терпение. Все эти качества станут главной опорой на это время.

Также на неделе вероятны скрытые манипуляции общественным мнением и даже открытые столкновения. В бытовом плане многих потянет на манипуляции с займами и вложениями.

«Деньги видятся как источник власти, силы, а также как возможность выбиться из грязи в князи одним рывком», - добавила астролог.

В субботу, 28 октября, лунное затмение принесет разрешение ситуаций всей недели. Все знаки зодиака придут к мысли о необходимости скинуть балласт в виде ненужных вещей, привязанности и потребительства. А Тельцам и Скорпионам придется меняться под давлением обстоятельств. В общественном поле это время разоблачения авторитетов и встречи с правдой.