Главные события в жизни Стрельцов, Козерогов, Водолеев и Рыб до 31 октября — карьера, деньги

Астролог Людмила Митрохина поделилась прогнозом на период с 23 по 31 октября, назвав знаки зодиака, которым стоит проявить осторожность. Их будут ждать испытания и успех.

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Стрельцы должны обратить внимание на женщину в своем окружении. Представительницам прекрасного пола придется рассчитывать только на себя. А вот мужчинам звезды советуют прислушаться к дамам. Это может быть коллега, возлюбленная. Любая женщина из окружения станет источником полезной информации.

Козерогам стоит менее критично относиться к себе. Градус повышенного спроса к своим достоинствам возрастет перед Полнолунием. Этому знаку зодиака стоит сбавить обороты, иначе можно перегреться. Для Козерога нет ничего хуже, чем не получать удовольствие от работы. Осторожность нужна и в финансовом плане, есть риск попасть к мошенникам.

В режиме многозадачности будут пребывать Водолеи. Усталость их точно не будет тяготить, скорее, наоборот, они будут совершенствоваться, открывать в себе новые таланты, что принесет им прибыль. Но старом месте работы от Водолеев все в восторге. Это их звездный час.

Рыбам стоит присмотреться к своему окружению. Вокруг слишком много завистников. Лучше всего избегать больших скоплений людей, держаться подальше от посиделок с коллегами. Особое внимание стоит уделить делам, так в ноябре они могут получить премию.

По материалам 7days