Решающая миссия Тельцов, Раков, Дев и Скорпионов с 23 октября и на остаток месяца — разворот на 180°

Астролог Людмила Митрохина поделилась прогнозом на период с 23 по 31 октября, назвав знаки зодиака, чья жизнь выйдет на новый вектор. Вселенная окажет им протекцию. Главное — не упустить свой шанс. Они могут рассчитывать на особую поддержку.

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Тельцам важно поддержать свое ментальное здоровье. Им следует взять паузу и заняться собой. С 25 октября они могут запутаться в эмоциях, перестать слышать себя. Им ни в коем случае нельзя впадать в депрессию. Этот период даст им возможность продвинуться по карьерной лестнице.

Полнолуние станет ключевым событием для Раков, но едва ли благоприятным. Они могут оказаться в эпицентре конфликта. Звезды советуют им проявить сдержанность и не вступать в перепалки. Лучше не давать напрасных обещаний и не реагировать на чужие ошибки.

Девы ощутят усталость. Они пока не готовы взять на себя ответственность за свои действия. Им сложно довести начатые проекты и дела до конца. Лучше будет остановиться и передохнуть. Так, они точно не совершат ошибок в спешке, подтвердив свой статус успешного профессионала.

Счастье обещано Скорпионам. В их знак перешли Меркурий и Солнце. Благодаря чему они станут более решительными и деятельными. Скорпионов ждут большие заработки, все проблемы отойдут на второй план. Только 28 октября перед Полнолунием нужно сторониться споров, особенно со второй половинкой.

По материалам 7days