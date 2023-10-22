Что обязательно должны сделать Овны, Близнецы, Львы и Весы — миссия до 31 октября

Астролог Людмила Митрохина поделилась прогнозом на конец месяца, назвав знаки зодиака с особой миссией, которые должны проявить себя с 23 по 31 октября. Этим везунчикам будет полезно прислушаться к шестому чувству, оно подскажет, какой верный шаг им нужно сделать, чтобы добиться высот.

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Овны

Им следует сделать выводы, основываясь на тот опыт, который они получили. Если Овны поймут, что именно она сами ответственны за то, что происходит в их жизни, тогда представителям этого знака удастся что-то изменить. Ну а пока они винят во всех несправедливостях Высшие силы. Звезды советуют им занять взрослую позицию, когда нужно действовать. С 28 октября перед ними откроются новые горизонты и возможности.

Близнецы

Для них важным днем станет 28 октября. Полнолуние и лунное затмение ознаменуют отправную точку в новую счастливую жизнь. Однако сначала Близнецам стоит навести порядок в голове и дома. Лучше всего избавиться от ненужных вещей и мыслей, распрощаться с кем-то, кто мешает развиваться. Также им будет полезно провести финансовую ревизию. Это принесет важные перемены на 180 градусов.