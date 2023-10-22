Что обязательно должны сделать Овны, Близнецы, Львы и Весы — миссия до 31 октября

Астролог Людмила Митрохина поделилась прогнозом на конец месяца, назвав знаки зодиака с особой миссией, которые должны проявить себя с 23 по 31 октября. Этим везунчикам будет полезно прислушаться к шестому чувству, оно подскажет, какой верный шаг им нужно сделать, чтобы добиться высот.
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Овны
Им следует сделать выводы, основываясь на тот опыт, который они получили. Если Овны поймут, что именно она сами ответственны за то, что происходит в их жизни, тогда представителям этого знака удастся что-то изменить. Ну а пока они винят во всех несправедливостях Высшие силы. Звезды советуют им занять взрослую позицию, когда нужно действовать. С 28 октября перед ними откроются новые горизонты и возможности.
Близнецы
Для них важным днем станет 28 октября. Полнолуние и лунное затмение ознаменуют отправную точку в новую счастливую жизнь. Однако сначала Близнецам стоит навести порядок в голове и дома. Лучше всего избавиться от ненужных вещей и мыслей, распрощаться с кем-то, кто мешает развиваться. Также им будет полезно провести финансовую ревизию. Это принесет важные перемены на 180 градусов.
Львы
Могут рассчитывать на щедрость от Вселенной. Их буквально будут одаривать подарками. Львы проявят свою щедрость, кто-то даже поделиться средствами с родными и близкими. Лучше в этот период поубавить пыл. До 29 октября им лучше и вовсе не брать деньги в руки, проявляя бережливость.
Весы
Слишком долго сомневались, взвешивая все за и против. Им звезды советуют начать действовать. Если Весы упустят момент, то мимо них проплывут и возможные бонусы, которые им уже причитались. При этом им не нужно выходить из зоны комфорта. Самым удачным днем станет 25 октября. Двигаться этот знак зодиака может в привычном темпе, без спешки.
По материалам 7days